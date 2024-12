La Roma scopre Saud Abdulhamid, il treno che ha affondato il Braga: cosa succede con Celik

Getty Images

A vederlo oggi, su quella fascia, all’Olimpico, qualcuno si è chiesto come mai Saud Abdulhamid finora a trovato così poco spazio nella Roma. Arrivato in giallorosso in estate tra lo scetticismo generale, nella sesta giornata di Europa League contro il Braga ha giocato quella che finora è la sua miglior partita del primo giocatore saudita arrivato in Italia. E anche quella in cui ha giocato di più: partito titolare - terza gara dall’inizio, tutte in Europa - è rimasto in campo per tutta la partita. Mai successo prima d’ora. Una serata da prendere e mettere nel bagaglio, un segnale di continuità dopo aver giocato più di un’ora con il Lecce.

- Il primo gol con la maglia della Roma è una conseguenza di. Dove non arrivava tecnicamente ci metteva grinta e cattiveria (sportiva). All’inizio del secondo tempo ha messo il turbo sulla fascia mentre l’azione si stava sviluppando al centro: Koné - bene anche lui - è avanzato sulla trequarti resistendo al pressing di un avversario, ha servito il pallone a

- È stata la sua partita, e non solo per il gol. A poco più di 20 minuti dalla fine ha provocato l’espulsione del portiere del Braga. Sempre lì, sulla fascia destra. La sua zona di confort. Da quella parte stasera aveva una prateria,. Per informazioni chiedere a Matheus, il portiere del Braga che si è avventurato fuori dall’area di rigore nel tentativo di fermare Abdulhamid lanciato in campo aperto. Risultato? Il portoghese tocca il pallone con la mano per bloccare la volata dell’avversario e viene subito espulso. Merito di Saud.

- Il ragazzo sta trovando continuità dopo i primi mesi d’ambientamento, ha giocato al posto di Celik infortunato e se dovesse continuare così può insidiare l’esterno turco: assist con il Lecce, gol con il Braga;. Per gennaio i giallorossi stanno pensando a un rinforzo in quel ruolo ma Abdulhamid ha ancora un po’ di tempo per convincere tutti a Trigoria che quella fascia può essere sua. Smentire gli scettici, e prendersi la Roma. Proprio come contro il Braga.