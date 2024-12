Ranieri su Saud Abdulhamid: “In allenamento è una freccia”

AFP via Getty Images

Partita a senso unico quella che si è giocata all’Olimpico di Roma per la sesta giornata di Europa League: i giallorossi hanno vinto 3-0 contro il Braga e hanno fatto un salto piazzandosi a metà classifica. Uno dei protagonisti della partita è stato l’esterno saudita Saud Abdulhamid: all’inizio del secondo tempo ha trovato il suo primo gol in giallorosso grazie a un’imbeccata di Koné, poi ha provocato l’espulsione del portiere avversario.



LA ROMA SCOPRE SAUD ABDULHAMID, IL TRENO CHE HA AFFONDATO IL BRAGA



RANIERI SU SAUD ABDULHAMID - È stata la sua miglior prestazione da quando è in Italia, per la prima volta ha giocato tutta la partita partendo titolare senza mai essere sostituito. Nel post partite l’allenatore giallorosso ha commentato così la gara di Abdulhamid: “So che Saud in allenamento è una freccia da quando sono arrivato, così ho pensato di provarlo. E questo è un bene per la Roma".

- Il ragazzo sta trovando continuità dopo i primi mesi d’ambientamento,: assist con il Lecce, gol in Europa League; è il suo momento migliore in giallorosso e Ranieri lo tiene in considerazione. Per gennaio la dirigenza sta pensando a un rinforzo in quel ruolo, ma Abdulhamid ha ancora un po’ di tempo per convincere tutti a Trigoria che quella fascia può essere sua. Smentire gli scettici, e prendersi la Roma. Proprio come contro il Braga.

PERCHÉ LA ROMA HA PRESO SAUD ABDULHAMID? COSA C’È DIETRO