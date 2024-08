Perché la Roma ha preso Saud Abdulhamid: cosa c'è dietro all'arrivo del primo saudita in Serie A

Getty Images

Il primo giocatore dell'Arabia Saudita nella storia della Serie A l'ha preso la Roma:(Karsdorp in uscita da tempo, al momento non ci sono proposte concrete). Numero 12 sulle spalle, la Roma l'ha pagato 2,5 milioni di euro più bonus fino a un massimo di 3 milioni totali.- C'era chi diceva che il suo arrivo in giallorosso fosse legato alla cessione di Dybala all'Al-Qadsiah ma l'argentino ha deciso di rimanere nella capitale, ma; si tratta di un programma governativo che si propone di sponsorizzare eventi di sport e intrattenimento che dal 2019 si tiene ogni anno nella capitale dell'Arabia Saudita Riad da ottobre a marzo.

- Un accordo col quale; l'arrivo di Saud in Italia è legato anche a un progetto più ampio con il quale la federazione saudita vorrebbe portare i calciatori più talentuosi del Paese a giocare ad alti livelli in Europa.