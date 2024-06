La Roma si inserisce per Khéphren Thuram: sfida alla Juventus

AFP via Getty Images

Che, centrocampista francese del, possa raggiungere in Italia il fratello maggiore Marcus, ormai, è una possibilità estremamente concreta. La questione familiare ampliata dal passato del padre Lilian in Serie A, il contratto in scadenza che porterà verso il basso il prezzo dell'ex Monaco, sono tutti fattori che contribuiscono ad avvicinare il giocatore alla, specie se non ci saranno novità sul fronte addio di Rabiot a zero. I dubbi, semmai, possono essere sulla reale destinazione, perché

In passato si è parlato del Milan, oggi invecesul profilo del ragazzo chiamato come il grande faraone nero egiziano. Il nuovo direttore sportivo giallorosso,potrebbe cogliere la palla al balzo e fare a De Rossi un regalo per il centrocampo della prossima stagione, quella dell'assalto alla Champions League sfumata nel finale del 2023/24.Del resto, l'interesse della squadra capitolina è stato confermato anche da Vincent, francese ed ex giallorosso:Non lo conosco però abbastanza bene per giudicarlo”. Quindi Juve in vantaggio, anche perché ai nizzardi interessain uscita da Torino, ma occhio al canale di Ghisolfi: la sfida è lanciata.