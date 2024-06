AFP via Getty Images

Roma, abbonamenti da record: 35 mila rinnovi in pochi giorni

19 minuti fa



La campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 - iniziata lo scorso 12 giugno - sta registrando un record: già più di 35mila tifosi giallorossi hanno confermato la loro fede nonostante la mancata qualificazione in Champions. Quest'anno alle spalle non ci sono finali europee, né tantomeno una qualificazione alla Champions League. Chi ha rinnovato o sottoscritto una nuova tessera l'ha fatto solo per amore. Ora l'obiettivo è superare l'epoca Mourinho dove il picco è stato di 40mila abbonamenti (lo scorso anno).