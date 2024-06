Getty Images

Candela: "Anche la Roma vuole Thuram"

28 minuti fa



Per Vincent Candela c'è anche la Roma nella corsa a un obiettivo juventino. Secondo l’ex giallorosso, infatti, De Rossi sarebbe interessata a Kephren Thuram del Nizza: “Non è il mio mestiere vedere tutti i giocatori, ma so che ha fatto bene. Non so chi sia il più forte tra lui e Marcus. Anche la Roma è molto interessata al piccolo Thuram, sono contento per il mio amico Lilian. Lui ha giocato anche con la Juventus, quindi i bianconeri sono avvantaggiati. Non lo conosco abbastanza bene per giudicarlo”.