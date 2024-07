La rosa della Lazio 2024-25: chi è rimasto, chi è rientrato dal prestito, chi è andato via

Redazione CM

un' ora fa



La stagione 2024/25 parte ufficialmente lunedì 1 luglio 2024 e tutti i club iniziano a fare i conti con i giocatori che, per un motivo o per l'altro iniziano l'annata con la loro maglia addosso. Chi ha lasciato la squadra al 30 giugno 2024? Chi sono i nuovi calciatori tesserati? Chi è rientrato dai prestiti e oggi torna a far parte del club?



La Lazio si sta impegnando per consegnare al nuovo tecnico Marco Baroni un roster competitivo. Via Luis Alberto, Kamada e Felipe Anderson, dentro le due frecce Noslin e Tchaouna. Più tanti giocatori in prestito che rientrano e che saranno da valutare in estate.