Lazio, UFFICIALE un acquisto di un giovane talento: ecco di chi si tratta

La S.S. Lazio informa di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di lavoro con il calciatore Cristobal Muñoz Lopez, proveniente dall’F.C. Barcelona.

Si sta muovendo in largo anticipo lain questo avvio di calciomercato estivo. Già nel primo giorno della sessione sono già arrivate le ufficialità di(in realtà già annunciato ieri sera),e ora anche quella del giovane, prelevato la Barcellona a parametro 0:

Questo il comunicato apparso poco fa sul sito del club biancoceleste. Il classe 2005 spagnolo partirà con la prima squadra per il ritiro di Auronzo e sarà valutato da Baroni. Poi si riunirà al gruppo della squadra Primavera. In ogni caso il piano della Lazio è quello di fargli fare la spola, sulla falsa riga di quanto già avvenuto con Diego Gonzalez (che saluterà le giovanili per raggiunti limiti di età), sperando però in fortune diverse nell'esplosione del talento del giocatore. Come più volte raccontato nelle scorse settimane, Lotito e Fabiani hanno in programma una ristrutturazione della rosa, per ringiovanire la squadra in vista della prossima annata, per aprire un nuovo ciclo. E anche puntare su giovani in rampa di lancio rientra in questo progetto di rifondazione. Centrocampista centrale di gamba o anche trequartista all'occorrenza, Munoz ha firmato un contratto triennale con i capitolini e chi lo ha osservato da vicino assicura che abbia tutte le carte in regola per ritagliarsi velocemente spazi importanti in campo.