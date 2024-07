La rosa dell'Inter 2024-25: chi è rimasto, chi è rientrato dal prestito, chi è andato via

Redazione CM

11 minuti fa



La stagione 2024/25 parte ufficialmente lunedì 1 luglio 2024 e tutti i club iniziano a fare i conti con i giocatori che, per un motivo o per l'altro iniziano l'annata con la loro maglia addosso. Chi ha lasciato la squadra al 30 giugno 2024? Chi sono i nuovi calciatori tesserati? Chi è rientrato dai prestiti e oggi torna a far parte del club?



In casa Inter sono 34 i calciatori che partiranno il 1 luglio ufficialmente a disposizione di Simone Inzaghi a cui aggiungere Mehdi Taremi e Piotr Zielinski che sono i due colpi a parametro zero ancora non depositati, ma di fatto già annunciati. Tantissimi sono i ragazzi rientrati dai prestiti, mentre sono 5 i giocatori della prima squadra che hanno già detto addio.