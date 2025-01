La Russa: "L'Inter ha fatto il regalo della Befana al Milan, ma ora mangeranno la polvere"

Redazione Calciomercato

Deluso, ma con la solita ficcante ironia, il presidente del Senato nonché piccolo azionista e tifosissimoha commentato la sconfitta subita nella finale della Supercoppa Italiana dai nerazzurri contro il Milan e che ha consegnato il titolo ai rivali cittadini. Il senatore era presenta a Riyad al seguito della squadre e, rientrato a Milano con il volo che lo ha riportato in Italia dall'Arabia Saudita ha rilasciato un paio di battute ai giornalisti presenti."Il Milan ha meritato? Non direi, era una partita in equilibrio. Se me l'aspettavo? No, dopo il 2-0 ci voleva proprio la Befana..."

"Due battute? Ce le hanno già date. Alla Befana bisogna essere buoni e fare regali a quelli che il resto dell'anno mangeranno la polvere...", dice.