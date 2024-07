La Salernitana riparte da Martusciello: è ufficiale

Getty Images

Lasi affida aper ripartire. E' ufficiale l'ingaggio del tecnico nativo di Ischia, vice di Maurizio Sarri alla Lazio.Il 52enne ha firmato un contratto biennale con il club campano, come annunciato sul sito ufficiale della società.- L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Giovanni Martusciello e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra.Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto biennale.- Nella giornata di ieri, Martusciello si era liberato dalla Lazio rassegnando le dimissioni, come confermato dal club biancoceleste sui social:

"Giovanni Martusciello ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. In bocca al lupo, mister!".- La Salernitana chiude quindi la vicenda allenatore, che nei piani iniziali sarebbe stato Andrea Sottil. Martedì, tuttavia, le parti avevano deciso di non proseguire il rapporto lavorativo.Il comunicato: "L’U.S. Salernitana 1919 e il tecnico Andrea Sottil rendono noto di aver deciso, di comune accordo, di non proseguire il percorso lavorativo intrapreso insieme.La Società ringrazia il tecnico per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".