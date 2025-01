La Sampdoria aspetta troppo, saltano Raimondo e Cerri. Adesso...

Getty Images

Da tempo in otticasi parla dell'acquisto di un'attaccante per il calciomercato di gennaio. La richiesta di mister Semplici è stata quella di un centravanti di fisico, per apportare quelle qualità attualmente scarse nel reparto avanzato. Per questo motivo Accardi si era mosso su calciatori alla Alberto, ormai ex Como, o alla Antoniodi proprietà del Bologna ma in prestito al Venezia, ma entrambi gli obiettivi genovesi sono saltati per accasarsi alla stessa squadra, laDa qualche tempo il direttore sportivo avevaparlando con gli stessi giocatori, che avevano dato la disponibilità al club blucerchiato. Secondo Il Secolo XIX Accardi teneva 'caldi' i calciatori, ma sarebbe servitanel definire le operazioni, trattando cartellini e ingaggi, considerando le tante pretendenti. La Samp non avrebbe dimostrato questa fretta e così la Salernitana avrebbe bruciato sul tempo i blucerchiati, assicurandosi entrambi i calciatori. Il club campano è terzultimo a 18 punti, a sole due lunghezze dalla Samp, e si sta muovendo pesantemente sul mercato come dimostra il doppio colpo in entrata.

Adesso il Doria dovrà virare su altri obiettivi per l'attacco. Si continua sempre a vociferare dello svincolato, libero dopo i sei mesi al Wydad Casablanca. Accardi conosce bene l'ex Milan, avendolo portato l'anno scorso ad Empoli, ma le caratteristiche richieste da Semplici conducono maggiormente ad un altro tipo di elemento.