Getty Images

Lasi prepara ad accogliere il primo colpo del mercato invernale. Si tratta di Pietro, terzino sinistro di 26 anni proveniente dal. Dopo essere stato accostato ai blucerchiati già nell'estate del 2023, ora il trasferimento sembra finalmente in dirittura d’arrivo. Il direttore sportivo Accardi ha lavorato intensamente negli ultimi giorni, riuscendo a trovare un accordo con il giocatore: al momento si attende soltanto l’ok definitivo del club toscano, previsto entro oggi. Se tutto filerà liscio, Beruatto potrebbe essere a Bogliasco già domani mentre il debutto del nuovo laterale con la maglia blucerchiata potrebbe avvenire già domenica prossima a Brescia.

Beruatto, classe '98 e cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha collezionato 10 presenze da titolare su 20 partite prima di perdere il posto a favore di Angori. Ciò lo ha spinto anche a valutare nuove opportunità e possibilità di trasferimento. Complessivamente, il difensore triestino vanta 141 presenze in Serie B e 3 reti. Non è la prima volta che la famiglia Beruatto incontra la Samp: suo padre, Paolo, ha guidato gli Allievi Nazionali alla conquista del campionato di categoria nel 2012, l’ultimo scudetto giovanile del club.Parallelamente, a lasciare la Samp sarà un altro esterno sinistro, ossia Simone. Il prodotto delle giovanili doriane oggi raggiungerà ilcon la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a un milione di euro. In caso di futura rivendita, la Samp manterrà una percentuale del 25%. La partenza di Giordano, cresciuto nel vivaio blucerchiato e tifoso della squadra, ha sollevato diverse critiche da parte della tifoseria.

Gli affari con il Mantova però non sono finiti qui: la dirigenza doriana sta sondando altre piste per rafforzare la retroguardia. Tra i nomi monitorati c’è Fabrizio, 26enne difensore centrale attualmente in forza al Mantova e titolare nella squadra di Possanzini. Inoltre, il ds tiene viva l’ipotesi Federicodel Como, alternativa concreta per il reparto arretrato.