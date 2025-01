Sampdoria, Manfredi ci ha preso gusto: vuole restare più a lungo rispetto al piano iniziale. Ma sul mercato...

Oggi a Genova è atteso il presidente dellaMatteo. Il numero uno blucerchiato resterà tutta la settimana a fianco della squadra, in vista della ripresa, ma soprattutto per tenere alcuni incontri in ottica mercato con il suo braccio destro Messina e il direttore sportivo Pietro Accardi. Sarà l'occasione per fare il punto su strategie e operazioni, seppur con un occhio sempre al budget messo a disposizione dagli investitori, che dovranno dare l'assenso ad eventuali esborsi.Ultimamente la linea fatta circolare era quella di una sessione senza particolari investimenti extra da parte degli imprenditori che stanno introiettando capitali. Eppure serve la consapevolezza del fatto che lanella rosa è un passaggio obbligato per inseguire l'obiettivo, obiettivo che secondo Il Secolo XIX resterebbe quello dei playoff, nonostante la posizione in classifica oggi dica altro. Il quotidiano pone poi l'accento sul fatto che il valore del club e degli investimenti fatti da Singapore, in particolare da mister Tey, dipendano anche dalla 'forza' della squadra.

C'è un altro retroscena che potrebbe rivelarsi importante. Negli ultimi tempi anche il presidente Manfredi si sarebbe affezionato al 'giochino' calcio e appassionato alla Sampdoria. Per questo motivo l'imprenditore starebbe. Ovviamente, prima dovrà confrontarsi con Tey, che attualmente garantisce i capitali necessari.