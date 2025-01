La Sampdoria è su... Ermal Meta: chi è il nuovo obiettivo di mercato

Getty Images

Tra una trattativa e l'altra di mercato spunta una curiosità che lega il calcio alla musica.che i blucerchiati stanno seguendo con interesse. Classe 2005, caratteristiche difensive e una presenza con l'Albania Undre 21.- Tra i due non c'è nessun collegamento,. Secondo il portale albanese Markaj News la Samp è interessata al ragazzo che in questa stagione ha totalizzato 17 presenze, 15 in campionato e 2 nei preliminari di Conference League. E' un mediano che può giocare anche qualche metro più avanti e all'occorrenza fare il difensore centrale.

- Il debutto con l'Albania Under 21 è arrivato negli ultimi otto minuti giocati contro l'Armenia a ottobre scorso nella gara di qualificazione all'Europeo di categoria:affrontando anche l'Italia Under 19 di Corradi due anni fa in amichevole.