Olimpiadi, l’arbitro va KO e abbandona Marocco-Spagna: scontro con un giocatore, sostituto da un assistente

Alex Livesey

Episodio curioso durante la prima delle due semifinali del torneo di calcio dellein corso a Parigi traL'arbitro uzbekosi è infortunato nel corso del match scontrandosi fortuitamente con un giocatore al 12’ del primo tempo ed è stato costretto ad abbandonare il campo e la partita.Il direttore di gara si è scontrato fortuitamente con il calciatore spagnolo, rimediando un problema alla caviglia destra.Dopo qualche istante di interruzione, nel corso dei quali si è provato a capire se l'arbitro fosse in grado di riprendere, l’arbitro ha dato forfait, non sentendosi in grado di continuare.

Al suo posto lo svedese, inizialmente suo assistente, ha preso la conduzione della sfida e ha diretto la gara fino al fischio finale.Per la cronaca, lasi è imposta col risultato di 2-1, rimontando lo svantaggio iniziale e volando in finale ai