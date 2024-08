AFP via Getty Images

deve trovare una soluzione per lasciare lain questa finestra di mercato estiva e spunta una nuova suggestione: l'esterno offensivo sarebbe stato offerto alA lanciare la clamorosa indiscrezione è il quotidiano catalano Sport, vicino alle cose di casa blaugrana, che fa un punto della situazione.Al Barça nelle ultime ore sarebbe stato proposto Chiesa, che ha rotto con la Juventus e cerca una nuova sistemazione. Una trattativa che, al momento, non sarebbe decollata, con il Barcellona che si sta muovendo su altri nomi.- Il Barcellona vuole un esterno e ha inla prima scelta assoluta. Stella della Spagna campione a Euro 2024, il classe 2002 non ha però fretta di lasciare l', con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027: lo spagnolo anzi si è regolarmente presentato agli allenamenti con i baschi per preparare la nuova stagione.

- Bloccato Nico Williams, il Barça si sta concentrando ora su un altro grande obiettivo, un altro protagonista della Spagna campione d'Europa:ha aperto al trasferimento in blaugrana, ora la dirigenza catalana è al lavoro con ilper cercare un accordo.- Il Barça ha altre priorità quindi, ma Chiesa non è un'opzione da scartare. I blaugrana d'altronde vogliono fortemente un nuovo esterno d'attacco e. L'ostacolo eventualmente non sarebbe rappresentato dal costo del cartellino, la Juventus ha fretta di cederlo e può dare il via libera tra i, quanto più dall'ingaggio del classe '97,ma con l'obiettivo di alzare questa cifra.