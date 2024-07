Juventus, cosa ne sarà di Kostic? Le squadre sull'esterno e l'idea del club

Risolvere le situazioni, per poi consegnare la squadra fatta a. La prima amichevole ha lasciato una scia di certezze, nonostante il pesante ko. La prima: quella dellaè una strada in salita, perché prima del fare c'è da demolire. E no, non è una casa da ristrutturare. La seconda: proprio perché il tempo inizia a stringere, ava consegnata una squadra più o meno completa nei prossimi 15 giorni. Non di più. Da qui l'accelerata per. Da qui, l'accelerata pure per le uscite, tipo quella di. Ma anche le situazioni minori, vedi il caso. Che resta in convalescenza - ufficialmente - per recuperare dal problema subìto agli Europei, ma pure sul mercato.

Ci sono stati tanti sondaggi, non è mai arrivata un'offerta realmente concreta. Kostic ha mercato soprattutto in campionati minori, ma non solo. Dopo i primi approcci in Turchia, è tornato di moda in Bundesliga, dove ha lasciato un bel ricordo e dove rientrerebbe volentieri. Eccoci qua, però, a stringere su tutti i fronti: si cava poco, pochissimo. Almeno ora, poi coi saldi estivi può capitare tutto e il contrario di tutto. Filip comunque non ha fretta, è impegnato quotidianamente sul recupero fisico e si metterà a disposizione dinon appena sarà abile e arruolabile. Con la dirigenza, capirà in che direzione andare.

Semmai, il casoè una micro-parte di un macro-problema. E si lega alle strategie sugli esterni, a ciò che la Juve deve combinare per esaudire tutti i desideri che ha espresso mister. Ossia: un giocatore di gamba, in grado di associarsi col resto della squadra. E poi magari uno di guizzi, e magari mancino, e magari con un po' di goal in dote. Goal e assist che Kostic non ha garantito nella scorsa stagione, al netto di un problema di costruzione generale. A prescindere, il vento nuovo delladovrebbe spingere fuori pure il serbo.