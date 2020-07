Laha riconquistato ladopo 21 anni, vincendo 1-0 contro il Bari, sovvertendo i pronostici della vigilia, grazie alla rete di Augustus, attaccante della Sierra Leone, classe 2000, già del, arrivato in Italia per coronare il suo sogno:. E rincorrere un pallone per fare gol è un, perché di questo si tratta, che ha mosso anche un altro grande attaccante, partito dall'altra parte del mondo, per sfondare le reti in Italia:Già, il 'nemico' calcistico di Holly, uno dei protagonisti di, era sbarcato in Italia, nel celebre anime, per vestire la maglia della. Ma dopo un difficile esordio contro ildi Thuram e Cannavaro, in cui è stato sovrastato fisicamente dal centrale francese, sostituito e ritenuto inadeguato per il livello della Serie A, la Vecchia Signore, chiamata Piemonte FC o Juvenile, decise di mandarlo in prestito per farsi le ossa. Dove?In questi giorni è diventata virale la foto del 9 giapponese con la maglia del Giglio, dove indossava la 78. Ma come si sono svolte quelle partite in cui Lenders ha giocato a pallone nella provincia italiana? Beh, è stato decisivo. Mark Lenders ha fatto ildella situazione, trascinando a suon di gol la, chiudendo il tutto con una tripletta, all'ultima giornata, nel match decisivo contro l'Albese del connazionale Shingo Aoi/Rob Denton, che poi indosserà la maglia dell'Inter. Sotto 2-0 per le reti di, attaccante nigeriano, e Shingo Aoi,. Per un colpo di fortuna, poi, anche l’Albese conquistò la promozione, visto che l’AlbinoLeffe perse contro il. Di tripletta in tripletta, Mark: l'aveva fatta al debutto, allo Stadio Giglio, contro il Parma; l'ha fatta alla fine, per chiudere al meglio la sua stagione in prestito e convincere la Juventus.Successi sul campo di gioco, sentimenti forti fuori: il duro ma tenero Lenders, infatti, si apre, per la prima volta, con, giocatrice giapponese di softball, conosciuta a Okinawa, dal carattere simile al suo, innamorata del bomber nipponico. Lo seguirà, anche in Italia, tra una partita e l'altra. E, tra una partita e l'altra, l'implacabile Lenders svelerà i suoi sentimenti. Alla Reggiana, quindi, Mark Lenders ha trovato gol e se stesso: pronto a bucare palloni, infrangere muri, sfondare le porte anche in Serie A, dedicando tutto a Maki. Ruggendo, sempre, come una tigre.@AngeTaglieri88