Tutto è iniziato con un video su Youtube: Ottoman Steak. Se lo cercate è ancora lì. Da quel giorno di cinque anni fa la vita di Nusret Gökçe è cambiata. Oggi lo conoscono tutti come Salt Bae per il suo gesto particolare di salare la carne,. A proposito: il primo locale l'ha aperto nel 2010 a Istanbul, vicino casa, oggi di ristoranti ne ha 22 sparsi in tutto il mondo.Una bella rivincita per chi a 11 anni ha dovuto lasciare la scuola per lavorare come apprendista macellaio per aiutare la famiglia che faticava economicamente., anche se in questi giorni è finito al centro delle polemiche per aver partecipato senza autorizzazione alla festa dell'Argentina : Salt Bae è sceso in campo subito dopo il triplice fischio della finale mondiale con la Francia scatenando la rabbia del web ( QUI ). Ma sono tanti i calciatori - e altri personaggi famosi - che ogni sera riempiono i suoi ristoranti pagando una media di 300 euro per una bistecca.