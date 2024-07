La strana presentazione della formazione del Querétaro: i giocatori fanno il verso del gallo (VIDEO)

Getty Images

Gallos Blancos, cioè galli bianchi, in onore allo spirito combattivo che dal 1950, anno della fondazione, caratterizza il, squadra messicana che ha avuto una trovata singolare.Prima della gara di campionato contro il Tijuana, giocata sabato, su Caliente tv è andata in onda la classica preview con i giocatori che facevano parte della formazione iniziale.Chicchirichì, da parte di tutti, chi con entusiasmo e divertimento, chi mimando le ali con le mani, chi con imbarazzo più o meno evidente. Di sicuro è un modo curioso di rendere omaggio alle origini e alla simbologia del club.

¡Qué gargaaanta!

Así se presumen las alineaciones de @Club_Queretaro para hoy #ligaMXEnCTV



Sigue el partido en tiempo real acá: https://t.co/I7hMSdsNAh pic.twitter.com/pNyTA3EoMG — Caliente TV (@somoscalientetv) July 6, 2024

Per la cronaca, la partita è finita, ma si trattava solo della prima giornata del torneo di Apertura. Per il Querétaro ci sarà tempo per provare a rialzare la cresta.