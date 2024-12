La Superlega è realtà: nuovo format, nuovo nome e proposta ufficiale. Il Real: "Il sistema Uefa è finito"

Un nuovo capitolo della tanto breve, ma altrettanto chiacchierata storia dellaè andato in scena oggi e, questa volta, ha tutti i crismi dell'ufficialità.che è proprietaria del formatnon si è mai tirata indietro e, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2023 che ha di fatto negato il monopolio sulle competizioni alla Uefa, oggi è arrivata la nuova presentazione ufficiale della competizione con un format leggermente rivisto che si chiameràAttraverso una serei di lanci su youtube in numerose lingue,Il claim è: "La nuova Superlega Europea punta a essere la competizione calcistica più entusiasmante al mondo". Barcellona e soprattutto il Real Madrid restano i due club ancora attivi all'interno della società A22 e sono le Merengues a spingere da tempo per il cambiamento epocale.- Nel corso di una lezione all'interno dell'università di Harvard il direttore generale José Ángel Sánchez ha confermato come la Superlega sia la propria priorità: “Gli attuali organi di governo del calcio sono come i musicisti del Titanic, il sistema come lo conosciamo è finito.Perché la Uefa dovrebbe governare una competizione quando i club si assumono tutti i rischi imprenditoriali?. La Uefa sta cercando di mantenere la propria posizione, ma sta solo soffocando l’innovazione".- Ma come funzionerà la nuova Unify League? Rispetto alla primissima versione (che era ad inviti) nel nuovo format viene confermata lanazionali. Sarannoche prenderanno parte al torneo che vedrà una suddivisione in. Nella divisioni Star e Gold ci saranno 16 squadre suddivise in 2 gruppi da 8 squadre. Per la Blue e la Union saranno 32 le squadre divise in 4 gruppi da 8 e infine. Durante il girone si compila una classifica all'italiana con 14 partite per club a stagione 7 in case e 7 in trasferta.per Blue e Union si qualificheranno solo le prime di ogni girone. La fase finale vedrà un turno in doppia gara andata e ritorno per i quarti e poi gara secca in campo neutro per semifinali e finali in stile final 4 da giocare in un posto unico.