Con un valore di 70 milioni di euro c'è pure Nicolò Barella nella speciale classifica dei 10 centrocampisti più cari al mondo secondo il noto portale Transfermarket.it. L'interista, orgoglio italiano nella lista che vede Jude Bellingham davanti a tutti, è distante solo 10 mln da Kimmich, leader ormai da anni del Bayern Monaco. Una grande notizia pure per l'Inter, che in estate potrebbe trovarsi costretta a sacrificare un big in nome del bilancio. Che sia proprio il sardo? Nella gallery la lista completa.