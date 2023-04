L'Inter non è convinta che cambiare allenatore sia la soluzione di tutti i mali, nell'immediato. Il che non significa che la posizione di Simone Inzaghi non sia sotto osservazione. Qui non si parla di futuro, benintesi, quello è già segnato. E, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la ricerca del sostituto è già iniziata da settimane. Qui si ragiona di partita in partita. La trasferta di Lisbona di martedì non sembra essere decisiva per la panchina. A meno, però, che la squadra non crolli, dal punto di vista della prestazione e soprattutto del risultato: in quel caso, niente può essere escluso. Ma sarà ad ogni modo importante per il tecnico uscire bene da Lisbona. Non tanto e non solo per il discorso qualificazione all’Europa dei grandi, ma soprattutto per aggiungere un po’ di fiducia nel serbatoio di giocatori che l’hanno smarrita, che non ci credono e, se ci credono, lo fanno a modo loro. In soldoni: la cosiddetta “scossa” dell’esonero del tecnico sarebbe davvero la ricetta giusta per dare una sterzata in extremis a questa stagione? In società il dibattito ha portato per il momento più a un no che a un sì.