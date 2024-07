L'agente di Bastoni: "L'hanno cercato Manchester City e Real Madrid"

Getty Images

L'agente che qualche settimana fa ha definito tutti i dettagli del rinnovo di Simone Inzaghi con l'Inter è lo stesso di Alessandro Bastoni:, procuratore da una vita nel calcio e che ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto sui suoi assistiti: "l'ho visto crescere, è formidabile. Ha qualità, carattere, tecnica: un top player. Molti club esteri hanno bussato alla porta ma l'Inter che vuole vincere non si disfa dei campioni.".- "Dopo una stagione da protagonista il passaggio dal Monza alla Fiorentina è importante. È un talento naturale che sa giocare a calcio come pochi,. All’estero la mentalità è quella di comprare i giocatori sotto i 26 anni, noi prendiamo quelli sopra i 28. dal punto di vista del club non porta vantaggi economici".

- "Adesso purtroppo gli è capitato un brutto infortunio ma ora sta recuperando col sorriso. È un ragazzo fuori categoria. Quanto vale?". Quando gli è stato chiesto di Chiesa - non è nella sua scuderia - Tinti ha risposto così: "Non so se non sia più gradito. Se fosse un mio assistito cercherei di fare il meglio per lui, cercare la sistemazione migliore. Sancho o Adeyemi? Io preferisco il primo".