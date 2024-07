Wan Bissaka vuole l'Inter: no al West Ham, intermediari al lavoro per uno scambio

torna prepotentemente fra i nomi mercato in casa. Il terzino destro classe 1997 è in scadenza al 30 giugno 2025 e il Manchester United da tempo ha scelto di provare a trovare un'alternativa sul mercato. Prima di un affondo per un'alternativa servirà trovare l'uscita del laterale inglese che nelle ultime ore è tornato ad offrirsi anche in Italia.Sull'ex-Crystal Palace aveva messo gli occhi ilche però, come già successo con Todibo e Tomori, non è riuscito a convincere il giocatore. Wan Bissaka vorrebbe un club che gioca la Champions League e quindi ha dato mandato ai suoi intermediari per trovare una destinazione differente da qui a fine mercato.

E l'Inter, a cui già si era proposto e per cui non aveva ricevuto un no secco, è tornato ad essere in cima alle preferenze del club. Come riportato da The Athletic in Inghilterra, infatti,a sua volta alle prese con un rinnovo di contratto che però sembra essere arrivato finalmente alle battute finali. Una pista difficile ma che ha ripreso corpo, ma il laterale vuole Milano ed è disposto anche ad aspettare, a gratis, l'estate 2025.