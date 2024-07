GETTY

Lamine Yamal si prende l'Europa. Il "battesimo" di Messi e il segnale a Mbappé: 250 mln per lui? Pochi!

Simone Gervasio

19 minuti fa



Dovevano essere gli Europei in cui Kylian Mbappé si prendeva la scena, sono stati quelli in cui la stellina di Lamine Yamal è esplosa in tutta la sua fulgida bellezza. La semifinale tra Spagna e Francia assume così i contorni di una partita che resterà: non un passaggio di consegne ma un attestato per il futuro. Nel circolo dei giocatori più forti al mondo c'è entrato anche il ragazzo del Barcellona.



PRECOCE - A 16 anni e 362 giorni, Yamal ha segnato la rete più giovane di sempre nella rassegna continentale, dopo aver stabilito il record di precocità anche nelle presenze. Non si è fermato lì però lo spagnolo. Ha impreziosito il suo torneo da superstar con 3 assist decisivi, giocate belle e pratiche, cui si è aggiunta la firma finale. E che firma! Lamine Yamal ha segnato il suo gol più importante, il suo gol più bello nel momento più importante della sua pur giovane carriera. Ha ricevuto sulla destra, si è accentrato e ha messo la palla all'incrocio, beffando Maignan. Prima del portiere milanista, si era fatto beffa dell'ex juventino Rabiot, saltato in modo netto. Lo stesso Rabiot che, interpellato alla vigilia, aveva avvertito Yamal che per andare in finale avrebbe dovuto fare molto di più di quanto fatto finora. Detto, fatto. Missione accettata e superata. E, nel finale, rivolto alle telecamere, Yamal ha fatto cenno di parlare ora, non prima. Messaggio ai naviganti e a Rabiot.