L'appello del Prefetto a Genoa e Sampdoria: "Uniti contro la violenza"

Le continue scaramuccie in essere tra le due tifoserie genovesi stanno facendo innalzare non poco il livello d'attenzione delle autorità in vista del derby di Coppa Italia in programma al Ferraris mercoledì sera.Il timore, ovviamente, è quello che quanto visto fino a oggi, con minacce ripetute da ambo i fronti rimaste prevalentemente sulla carta, possa degenerare in qualcosa di ben più grave proprio in occasione della stracittadina. Un'eventualità che ha portano molti ad ipotizzare addirittura uno svolgimento della gara attesa da due anni e mezza a porte chiuse, senza la presenza dei tifosi.

Una strada che tuttavia il Prefetto di Genova, Cinzia Torraco, al termine dell'incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato proprio per analizzare la situazione-derby, sembra decisamente escludere: "Le di celebrazione delle proprie squadre eda parte di tutti coloro che vorranno manifestare sostegno e apprezzamento per gli atleti - ha dichiarato Torraco -, che la partita si svolga in un clima di sana rivalità sportiva e che il senso di appartenenza ad una squadra non degeneri in comportamenti aggressivi.per il servizio di ordine pubblico che verrà dispiegato con ampio anticipo rispetto all’orario di inizio della gara e mantenuto fino a cessate esigenze,. Resta fermo che tutte le condotte violente saranno gestite con fermezza e perseguite penalmente e in via amministrativa, anche con l’adozione dei previsti DASPO, mentre eventuali derive violente di gruppo saranno segnalate all’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ai fini delle valutazioni e di più incisivi provvedimenti interdittivi di competenza".

Il responsabile dell'ordine pubblico genovese si è poi rivolto direttamente ai due club, affinché contribuiscano a instaurare un clima di partecipazione collettiva e sportività: "Itra tifoserie che si sono verificate recentemente ed il sostegno alla squadra del cuore venga manifestato dai tifosi in modo civile".