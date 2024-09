Notte di tensione a Genova: ultras di #Genoa e #Sampdoria si radunano, confronti a distanza pic.twitter.com/UH2acRoLTI — calciomercato.com (@cmdotcom) September 20, 2024

Niente scontri, questa volta, ma una sorta di 'confronto a distanza' tra Marassi, Corso Buenos Aires e Brignole, con gli ultrà genoani e doriani che si sono fronteggiati in vista del derby della Lanterna di mercoledì tra il. Spranghe in mano, caschi e cappucci in testa, per lunghe ore i due gruppi hanno messo nel panico la città. Già dal pomeriggio era trapelata la notizia di un possibile scontro:

. In seguito poi il gruppo, diviso, ha raggiunto la sede del club degli Ultras in Ponte Carrega. Alla stessa ora, presso lo Starhotel zona stazione di Brignole,La marcia ha bloccato il traffico in corso Buenos Aires, sono stati esplosi anche alcuni botti e fuochi d'artificio., hanno proseguito verso direzioni diverse, nonostante l'ansia di chi abita e transita in quelle zone e il rischio altissimo di un'escalation.. Ma il derby resta a rischio altissimo, e la tensione è palpabile in città.