Sampdoria e Genoa, sale la tensione in vista derby: nella notte ultrà incappucciati, timore di una escalation

Sale la tensione per il derby di Genova, in programma tra una settimana allo stadio Ferraris. Sul campo si affronteranno ladi mister Sottil e ildi Alberto Gilardino, ma la rivalità tra le due tifoserie, arrivata oltre il livello di guardia tra la primavere e l'estate con scontri e regolamenti di conti, preoccupa non poco le autorità cittadine. L'ultimo capitolo della vicenda è andato in scena ieri notte.Tra le 22 e le 23 di ieri infatti al 112 sono arrivate parecchie telefonate da parte di residenti di piazza Alimonda, in pieno centro a Genova, dove si trova uno dei club cuore del tifo del Genoa. Le chiamate segnalavano circaGli agenti della Digos e delle volanti si sono subito precipitati sul posto, per timore di possibili scontri tra ultrà rossoblù quelli blucerchiati. Una volta giunte in loco, le forze dell'ordine hanno trovato solo sostenitori genoani, ma a quel punto sono stati avviati anche dei controlli in Ponte Carrega, dove si trova il quartier generale degli Ultras doriani. Qui erano presenti alcuni tifosi, in numero più esiguo ma comunque numerosi, per partecipare ad un'assemblea. Non ci sono stati tentativi di contatto tra doriani e genoani, la situazione è quindi rimasta tranquilla.

La paura è che quello di ieri fosse una sorta di '' di entrambe le tifoserie, per scontrarsi in qualche punto del capoluogo genovese, poi sventato dall'intervento delle forze dell'ordine. La paura che serpeggia è che gli ultrà del Genoa Per il codice non scritto delle tifoserie organizzate, si tratterebbe di uno sgarro troppo grave al codice d'onore per rimanere impunito, e innescherebbe una reazione da parte della Sud e dei blucerchiati. Dalla polizia, che ha già acquisito le immagini di ieri dalle telecamere, trapela una linea dura: la sostanza del concetto è "". Il rischio, per adesso soltanto ventilato a Genova, è quello di un derby a porte chiuse, anche se questa opzione sembra davvero l'ultima ratio.