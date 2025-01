AFP via Getty Images

L'Arabia torna a fare follie sul mercato: 77 milioni per due anni a Salah, c'è l'Al-Hilal

30 minuti fa



L'Arabia Saudita, o meglio la Saudi Pro League è pronta a tornare a fare follie sul mercato per assicurarsi uno dei migliori calciatori in circolazione. Si tratta di Mohamed Salah che è in scadenza a fine anno con il Liverpool e ha già annunciato che il contratto non sarà rinnovato.



Per portare in Arabia la punta egiziana ex-Roma e Fiorentina il governo saudita è pronto a fare follie economiche e ha già messo sul piatto, secondo quanto riportato dal Daily Mail, un'offerta per un contratto di due anni da 77 milioni di euro.



L'indiscrezione è stata rilanciata a livello social anche grazie al fotomontaggio postato da Turki Alalshikh, presidente dell'Autorità Generale per lo Sport in Arabia Saudita e volto vicino alla famiglia reale. La foto vede Salah ritratto con la maglia dell'Al-Hilal club che perderà a fine stagione il flop Neymar Jr. che in Saudi Pro League ha completato solo 7 partite.