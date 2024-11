AFP via Getty Images

E' un momento più che delicato per, arbitro inglese sospeso nei giorni scorsi a causa di un video diventato virale in cui, da tifoso del Manchester United,E' infatti stato diffuso un altro video, di diversa natura, che lo mette ancora più in imbarazzo come fischietto.Il Sun ha pubblicato una clip che sarebbe stata inviata dallo stesso Coote a un amico, il quale ha preferito rimanere anonimo, direttamente dalla camera d'albergo nella quale alloggiava nel periodo di Euro 2024., un episodio poi riconosciuto dalla UEFA come errore arbitrale. Coote è stato Var nell'altro quarto di finale, Francia-Portogallo, disputato lo stesso giorno.

Well that explains why coote said those things pic.twitter.com/3zOiMadbEk — Keslerszn (@KeslerSZN) November 13, 2024

Coote, in queste immagini, è. Il video è giàl'equivalente britannico della nostra AIA, che si riserverà di prendere i provvedimenti del caso cumulandoli alla sospensione già comminata. E c'è di più: sempre secondo il Sun, ci sarebbe anche un altro video in cui vengono pronunciate ulteriori ingiurie contro il terzino sinistro scozzese del Liverpool Robertson e l'Everton, l'altra squadra del Merseyside.