L’Atalanta fa il prezzo per Lookman ed è maxi: ecco quanto chiede Percassi per farlo partire

Ademolaprotagonista fuori dal campo e non dentro dopo che il nigeriano si è tirato fuori dalla prima uscitain casa del Lecce. L’attaccante ha marcato visita, i nerazzurri non hanno risentito troppo della sua assenza ma ora, prima della fine del mercato, serve un confronto con il mattatore della finale didi solo qualche mese fa.C’era ilsu di lui, sono stati i parigini a lusingarlo con una promessa di offerta che poi non è mai arrivata. C’è orache starebbe preparando un’offerta per regalarlo ad: un pacchetto con oltre 50 milioni e il cartellino di, difensore ex Spezia e in uscita dal club. La proposta non è ancora arrivata ma, secondo Sportitalia, sarà rifiutata dai bergamaschi.

Per farlo partire, Percassi chiede una cifra intorno aie anzi a Zingonia si sta pensando a un ricco rinnovo da: insomma Lookman non si tocca.