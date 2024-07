L'Atalanta prepara l'affondo per O'Riley: ecco da dove può arrivare il tesoretto

Getty e Calciomercato.com

La ferrea volontà c'è, al di là di come finirà la trattativa percon la Juventus. L'Atalanta vuole chiudere per la stellina deicentrocampista duttile classe 2000 che si adatterebbe facilmente allo schema di gioco di Gasperini. Anzi, il tecnico nerazzurro potrebbe anche cambiare modulo proprio per favorire l'inserimento di un altro centrocampista offensivo.Già due offerte sono state presentate da parte deiche hanno ribadito che faranno tutto il possibile per chiudere i profili che stanno vagliando "se ce ne saranno le occasioni e le possibilità". Gli scozzesi però hanno via via alzato la posta in gioco e sono passati da chiedere damentre l'Atalanta si era alzata da 15 a 17 fino a 19 milioni con bonus.

Ora sta preparando un'altra offerta, per superareUn'operazione che sarebbe più semplice se loversasse la stessa cifra per acquistareAnche perché mister Gasperini non lo reputa una punta e quindi un vice Scamacca.ancora lontana l'offerta della Juve (ballano 12 milioni tra domanda e offerta),con le doppie punte a un 3-4-2-1 con l'olandese e l'inglese dietro Scamacca.