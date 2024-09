Redazione Calciomercato

"Ci provi sempre, ma la palla non entra mai. L'incubo peggiore di ogni attaccante", racconta il miticoin un'intervista uscita oggi sul "Corriere della Sera". Non una rivelazione originale, in verità. Virgola più virgola meno, l'abbiamo già sentita da tutti gli ex attaccanti, grandi e piccini.. "Basta un gol per sbloccarsi", dice per storia ed esperienza proprio Altobelli. Ed è vero. Ma c'è pure qualcosa da aggiungere, no?: Copa America, allenamenti affrettati e differenziati, varie ed eventuali, perfino quel labirinto emotivo che diventò il suo rinnovo di contratto. In più - scusate l'apparente provocazione -Domanda troppo maliziosa, ma tocca a Simone Inzaghi la soluzione migliore su minuti giocati, cambi e turn-over. Con un aggiornamento in più, da scaricare al più presto.L'attaccante inglese è il primo "like" della stagione rossonera. Pollice su. Complimenti. E viene già descritto come leader della squadra.- e all'occorrenza rincorrere - qualche metro in più., tutti o quasi i tifosi avevano sposato la suggestione che bastava cambiare allenatore. Invece, no. Sono bastate cinque giornate di campionato (più una di Champions) per capirlo.. Meglio le soluzioni strane, che le stranezze. Ecco.che il serbo sta già incassando. Soldi esagerati, certo. Ma investimento da non deprezzare. Come ammoniscono anche i bilanci di questi giorni…