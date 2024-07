AFP via Getty Images

Lautaro Martinez: "Contento per gol e trofeo. Dopo il Qatar dovevo togliermi una spina"

44 minuti fa



Miglior marcatore del torneo, decisivo con il gol nei supplementari nella finalissima e titolo alzato con forza al cielo. Lautaro Martinez è stato ancora una volta decisivo per la sua Argentina e con i 5 gol segnati compreso quello alla Colombia si è laureato campione della Copa America 2024.



Al termine della gara, ai microfoni dei giornalisti presenti, l'argentino ha parlato del suo successo e di quello dell'Albiceleste.



"Sono contento per il gol e per il trofeo. Ci è costato molto. Portiamo la Coppa in Argentina una volta di più ed era quello che volevamo tutti. Quando è finita in Qatar ero molto felice, ma sapevo che ero in debito a livello personale. Mi sono preparato nella maniera migliore per affrontare questa Coppa e togliermi questa spina", aggiunge l'attaccante.