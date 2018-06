"Avevo tantissime offerte, ma per fortuna ho scelto l’Inter. Sono sicuro che sia stata la decisione migliore​". Torna a parlare Lautaro Martinez, che a 'Debate Final' su Fox Sports Argentina rivela le proprie sensazioni sul trasferimento in nerazzurro: "Due anni fa si erano fatti avanti diversi club, ma ho deciso di continuare a giocare per il Racing perché volevo continuare a imparare. Le decisioni sono sempre state mie, con l'Atletico Madrid era tutto fatto poi ci sono stati dettagli che hanno fatto saltare la trattativa".



IL PREZZO, ICARDI E LA MAGLIA - Il Toro parla poi del passaggio all'Inter e delle cifre dell'operazione (oltre 20 milioni di euro): "Quello che ha pagato l'Inter per me è follia: a noi già la clausola da 9 milioni sembrava altissima... Ora ci sono queste cifre e questo vuol dire che ho fatto bene Icardi? L'allenatore vuole che giochiamo insieme o che lottiamo per un posto. Giocare con lui mi piacerebbe tantissimo, non vedo l'ora. Penso che siamo assolutamente complementari. Il mio numero in nerazzurro? Non l'ho chiesto, nella prima riunione in Argentina mi hanno domandato quale volessi, hanno visto quale avevo nel Racing e allora mi hanno comunicato che avrei avuto la 10".



NAZIONALE - Chiosa finale sulla nazionale: "Sono rimasto sorpreso da quanto è stato detto dopo la mia convocazione. Non mi sentivo inferiore agli altri, ho solo fatto notare che c'erano differenze in alcuni punti come i passaggi. Sampaoli? Si è congratulato con me, mi ha convocato per le amichevoli. L'esclusione dal Mondiale? Normale che ci sia un po' di delusione perché è il sogno di qualsiasi giocatore. Ma non è un problema, bisogna guardare avanti. In fondo, ero preparato all'ipotesi di restare fuori: c'è molto 'materiale' nella Nazionale argentina e avere i migliori è una cosa in più per la squadra".