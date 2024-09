Lautaro rilancia se stesso e l’Inter: la salita è finita e Inzaghi respira

AFP via Getty Images

in campionato dopo il brutto scivolone nel derby. In un momento delicato per la squadra e anche per qualche compagno, ci ha finalmente pensato il “Toro” a ristabilire gli equilibri e tirare fuori la squadra da un guado che poteva diventare pericoloso. Non è banale che ci abbia pensato proprio Lautaro, perchéche sembravano nascoste dietro un velo di timidezza che non gli appartiene. Sentimento alimentato da qualche errore di troppo sotto porta e che oggi è stato finalmente sopraffatto dalla gioia.

Nella conferenza stampa a margine del match, anche Simone Inzaghi ha sottolineato l’importanza di aver ritrovato il suo bomber: “I gol sono un segnale importante, ma anche contro il Milan aveva fatto bene, è che lui ci ha abituato a concludere certe occasioni in modo diverso rispetto a come aveva fatto, ma le occasioni le ha sempre avute ed era solo questione di tempo.Cinque partite giocate finora e 2 gol realizzati in stagione, quelli di stasera. Un avvio decisamente diverso rispetto a quello della scorsa stagione, quando nel medesimo numero di match disputati, l’argentino aveva invece realizzato 5 gol.

Nel frattempo non è mancata né la sua applicazione né la sua serietà, maMa è decisamente più semplice lavorare con il sorriso, che da un po’ sembrava essere scomparso dal volto di Lautaro. Al punto che anche Moratti, proprio ieri, è andato in suo soccorso: “Il gol non diventi un’ossessione, giochi tranquillo come sa”. E invece a un certo punto era sembrata un’altra partita no, quando su assist di Calhanoglu,immediatamente e anche la buona sorte interviene in soccorso di Lautaro: il primo gol arriva dopo un tocco quasi casuale, sicuramente fortuito. Ma