Inter, Inzaghi: "Accusato il derby, oggi sono molto soddisfatto. Lautaro bravissimo, non doveva abbattersi"

AFP via Getty Images

L'riparte dopo la sconfitta contro il Milan nel derby. I nerazzurri passano al Bluenergy Stadium: 3-2 contro l', che si è sbloccato trovando i primi gol della stagione. Al termine della gara il tecnicoè intervenuto a Dazn: le sue dichiarazioni.- "Analizzo in prima battuta che i ragazzi sono stati fantastici. Sono molto soddisfatto e ho fatto loro i complimenti perché l'Udinese è una buona squadra e l'Inter ha giocato un buonissimo primo tempo. L'unica pecca è non aver fatto qualche gol in più, poi abbiamo preso gol su una respinta dove dovevamo fare meglio ma poi abbiamo fatto un secondo tempo come il primo. Per quanto creato dovevamo fare qualche gol in più perché poi succede che entrano due volte in area e prendiamo due gol. Sono da rivedere perché dovevamo fare meglio, ma gli occhi dei ragazzi in settimana parlavano chiaro: non avevo dubbi che avremmo fatto una buona partita, poi il calcio è fatto di episodi. Non ho nulla da rimproverare, venivamo da una settimana delicata dopo la sconfitta ma abbiamo fatto bene e i tifosi ci sono stati vicini, nei 38 mesi in cui sono qui siamo sempre stati accompagnati da loro".

- "Devo essere avanti di più gol e non 1-0 sull'occasione del pareggio. Gli occhi dei ragazzi parlavano chiaro, poi tutte le partite sono difficili e bisogna essere sempre attentissimi e capitalizzare tutte le occasioni".- "Mi preoccupa? Senz'altro, è un motivo di crescita. Qui siamo piazzati in un determinato modo e bisogna pulire l'area meglio, impedire il cross di Zemura e occupare meglio gli spazi in area. Quando creano qualcosa realizzano, è lì che dobbiamo capire. Anche sulla costruzione dal basso avversaria, sono partiti dal portiere e Lucca ci ha fatto gol. Per come i ragazzi si sono aiutati, hanno approcciato i due tempi e hanno occupato il campo sono contento".

- "E' il nostro capitano, sappiamo tutti cosa rappresenta per noi. Non si doveva abbattere prima, lavorava sempre nel migliore dei modi. Domenica ha avuto due occasioni che in altri momenti capitalizzava, oggi è stato bravissimo. L’unica pecca è stata sul pallonetto quando c’era Mkhitaryan libero che avrebbe segnato il 4-1. Ho visto i ragazzi e la società accusare la sconfitta nel derby, ma dalle sconfitte ci si rialza più forti".- "Non c'è nessun problema (sorride, ndr). Aveva fatto 65 minuti ottimi, poi da quel lato ho inserito Carlos Augusto. Voi vedete solo Dimarco, ma Arnautovic, Asllani, Dumfries erano tutti partecipi e volevano tutti la vittoria".