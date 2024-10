Lazio, a gennaio nuovo tentativo per un centrocampista

Getty Images

A gennaio lafarà un nuovo tentativo perLa notizia oggi la dà la Gazzetta dello Sport, anche se l'intenzione del club biancocelesti diè nota da tempo. Più o meno da quando Cataldi è andato in prestito alla Fiorentina. Nel ruolo di mediano davanti alla difesa ci sono al momento 3 giocatori per due posti. In più Baroni è convinto di poterci adattare Dele-Bashiru per avere in questi mesi un ricambio in più. Ma la realtà è cheai biancocelesti.

aveva individuato il centrocampista del Napoli - l'anno scorso in prestito al Verona e protagonista della salvezza dei gialloblù proprio con Baroni in panchina - come possibile rinforzo estivo, maFolorunsho sarebbe anche arruolabile dalla Lazio come prodotto del proprio vivaio, quindi non creerebbe problemi di abbondanza nella lista per la serie A (sono già fuori rosa Basic, Hysaj e Akpa Akpro per questo motivo). Conte non lo considera adatto al suo gioco, infatti è ai margini della rosa partenopea da inizio stagione. Il ds biancoceleste non lo ha mai perso d'occhio e a genaio presenterà una nuova offerta aper convincerlo a cedere il cartellino del classe '98.