Lazio, ansia a Formello per le condizioni di Patric: rischio stagione finita per lo spagnolo

Redazione Calciomercato

potrebbe aver finitio in anticipo la sua stagione. Lo scrive oggi il Messaggero. Il difensore centrale della, fermo dalla gara contro l'Atalanta prima per l'influenza e poi per un riacutizzarsi di un problema al tallone, che lo tormenta da anni, rischia ora un lungo stop. i controlli a cui si è sottoposto nelle scorse ore hanno confermato l'inspessimento del tendine del malleolo. Tornerà oggi da Barcellona, dove si era recato in accordo col club per farsi visitare da uno specialista di sua fiducia. Lunedì a Formello insieme allo staff si valuterà il da farsi.

Per questo motivo la Lazio negli scorsi giorni ha cominciato a guardarsi introno sul mercato anche per un difensore. Le voci su Kike Salas erano fondate, poi i problemi legali del centrale del Siviglia hanno stoppato tutto, ma il club continua a essere vigile.: andare avanti fino a fine stagione solo con loro 3 sarebbe difficile per Baroni. In ogni caso, a fine stagione il club biancoceleste ha intenzione di rinnovare profondamente il reparto arretrato, che ha un'età media elevata rispetto ai nuovi standard autoimposti dalla società per la propria rosa. E proprio Patric, a prescindere, potrebbe essere uno degli indiziati per lasciare la Capitale dopo 10 anni.