Lazio, Lotito: "Presto tornerà a volare all'Olimpico una nuova aquila"

Redazione Calciomercato

Dopo il caso Bernabé,Lotito ai microfoni del Fatto Quotidiano ha dichiarato: Ne trovo un altro in una settimana. Ho già ricevuto decine di richieste, quello non è proprio un problema.". Casting aperto quindi, con anche sua moglie, Cristina Mezzaroma, che si sta interessando alla ricerca di chi sostituirà Olympia e il suo falconiere. Juan Bernabé nel frattempo è ancora a Formello , dove finirà la sua convalescenza post-operatoria prima di fare le valigie per sempre.. Tutto è già in mano agli avvocati. "Il suo contratto è stato rescisso per giusta causa", ha spiegato ancora Lotito, che intende tutelare l'immagine della Lazio. "Oltretutto lui ha aggravato la situazione rilasciando interviste e dichiarazioni", ha aggiunto ancora il patron biancoceleste. Difficile anche che il presidente, al di là della vicenda legale, decida di perdonare l'ex falconiere sul piano umano: "Lui ha fatto una cosa che non doveva fare e stop. Con che faccia potrebbe continuare ad andare nelle scuole, a fare lezione ai bambini nel nome della Lazio?"