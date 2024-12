Nino Glenn La Macchiaa

Lazio, Antonini (pres. Trapani): "Prima o poi Lotito si stancherà"

Tommaso Fefè

6 minuti fa



Dopo il Trapani c'è la Lazio nel futuro di Valerio Antonini. L'imprenditore romano che sta risollevando tutto lo sport nella città siciliana - è proprietario infatti sia della squadra di calcio, ora in Lega Pro dopo il fallimento, sia di quella di pallacanestro, attualmente terza in Serie A1 - ha parlato al Corriere dello Sport di come si veda un giorno alla guida del club biancoceleste, del quale è anche tifosissimo.



"Immagino che Lotito prima o poi si stancherà. Mai dire mai. Io lo vedo stanco, Claudio lo conosco bene, è un uomo abile,

di un’intelligenza unica, ha in mente il punto di rottura e sono sicuro che da questa esperienza voglia uscire bene. Mio cugino è nello staff medico della Lazio e ho ottimi rapporti con Angelo Fabiani (il ds della Lazio, ndr)". Prima della Lazio però Antonini - attivo nel settore del commercio di prodotti agricoli, con una azienda dal fatturato annuo di oltre 300 milioni di euro - ha intenzione di portare a termine il suo progetto in Sicilia. "Vedo il mio futuro a Formello, ma prima voglio completare la Cittadella dello Sport a Trapani