Lazio - Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Lazio - Atalanta in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

L'non vuole smettere di sognare in grande in questa Serie A. Ladopo l'inciampo con l'Inter è ripartita e intende difendere il quarto posto. Sabato alle 20:45 all'Olimpico la sfida tra i biancocelesti e la Dea - che nelle ultime stagioni hanno regalato sempre spettacolo, con un solo pareggio, a Roma, per 0-0 dal 2004 a oggi - si preannuncia caldissima.Lazio - Atalantasabato 28 dicembre 202420:45DAZN, SkyDAZN, SkyGo, NowTV

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.A Formello la Lazio ha riposato solo il 25 dicembre. Già da Santo Stefanoè alle prese con le prove generali di formazione. L'11 titolare non è in discussione, anche se Romagnoli e Dia non sono ancora al 100%. A preoccupare di più però è la panchina corta, visto che Noslin, Pedro e Vecino sono fuori per infortunio. Dall'altra parte,ha Scalvini fuori per un problema alla spalla e prima di Natale ha perso anche Retegui per un problema alla coscia. Con Scamacca lungodegente in infermeria per l'infortunio al ginocchio di inizio stagione, l'unica soluzione davanti è sfruttare Lookman come falso 9. Tutti a disposizione gli altri.

La gara tra Lazio e Atalanta sarà trasmessa da DAZN e da Sky sui canali 201, 202 e 251.La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi abilitati, tramite app di DAZN, SkyGo e Now Tv.