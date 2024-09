Lazio, Baroni: "Con Tavares dobbiamo creare un percorso, perché ha grandi potenzialità"

Getty Images

MarcolodaAi microfoni di Radio Serie A, l'allenatore della Lazio ha lasciato intendere di apprezzare molto le qualità del terzino portoghese. Classe 2000, arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto, dopo un annata poco brillante al Nottingham Forrest Tavres è già diventato tra i protagonisti principali del nuovo ciclo che stanno aprendo i biancocelesti. Dopo il suo doppio assist contro il Milan, l'ex Arsenal e Marsiglia viaggia spedito verso laalla ripresa del campionato lunedì sera all'Olimpico contro l'Hellas Verona. Queste le paole del tecnico, sicuro che il calciatore possa far vedere ancora tanti altri colpi vincenti per il bene della squadra:

"Tavares è un ragazzo che ha grandi potenzialità, non a caso era un giocatore dell'Arsenal. Al di là di questo è un ragazzo a cuiHa fatto molto bene contro il Milan, noi lo stavamo aspettando perché è arrivato e ha avuto un piccolo problemino e si è fermato. L'ultima partita l'aveva giocata a febbraio dello scorso anno, quindi..., perché ha delle potenzialità incredibili".