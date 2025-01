AFP via Getty Images

In vista deldi domenica, oggi aha parlato. L'allenatore dellaha spiegato il momento dellla sua squadra e come si stanno avvicinando i suoi uomini - che intanto domani alle 16 riceveranno l'abbraccio del pubblico nell'allenamento a porte aperte - alla sfida con la"Si vive per queste gare. C'è dentro tutta la passione di questo sport e dobbiamo avvicinarci alla gara con tutta la gioia che ci deve essere. Noi giochiamo domenica, non due mesi fa. Negli ultimi turni le squadre hanno fatto gli stessi punti e dall'arrivo di Ranieri la Roma segna il doppio. Sarà una sfida pericolosa e per questo ancora più bella. Si dice che queste partite si preparino da sole. Io dico che si prepara tutti insieme. Qui c'è dentro tutta la passione di una città e di due tifoserie. La cosa bella, che dobbiamo fare, è avvicinarci con gioia a partite come queste".

"La squadra non deve mai snaturarsi. Se lo fai perdi qualcosa. Sappiamo quali siano le pericolosità e le difficoltà di questa gara. Giocheremo però da Lazio, senza cambiare la nostra natura"."Le mie esperienze passate me le porto dentro, ma adesso per me c'è solo tanta Lazio. So quanto ci tengano i tifosi. Il loro apporto ce lo siamo portato dietro anche quando non hanno potuto seguirci. Fosse per me le porte aperte le avremmo anche più spesso. Questo contatto è un regalo che vogliamo fare ai tifosi. Il calcio si vive di passione, a volte si soffre, ma la cosa più importante è regalarla. E avere domani i nostri tifosi vicini è una delle cose più belle che si possono chiedere".

"Si gioca tutti insieme. I singoli giocatori non contano mai in queste partite. Si va dentro tutti insieme, chi parte e chi entra. Affrontiamo un'avversaria che sta bene, ma noi dobbiamo sempre pensare di poter fare la prestazione. Non dobbiamo mai sbagliare gli atteggiamenti, lavorando di squadra e con equilibrio""Ranieri per pochi mesi è stato un mio allenatore a Napoli. Mi fanno piacere le sue parole. Lo conosco bene. Domani conteranno tanti fattori emotivi. Ma abbiamo anche studiato e preparato le qualità della Roma. Ho fatto tante partite importati che ti danno emozioni e un'adrenalina pazzesca. Vorrei rimanere sempre a contatto con certe situazioni passionali vissute sul campo. Più sono e più significa che stai facendo partite e prestazioni importanti. Domenica sono convinto che verrà fuori una partita bella e non di gestione".

"Domani faremo un test con Lazzari e Noslin e vediamo se possiamo portarli con noi. Dia sta facendo bene e ho ancora dei dubbi di formazione. Sono in difficoltà perché tutti vogliono esserci in campo. Secondo me Dia è entrato bene contro l'Atalanta. Ha avuto una buona gestione della palla ed è un giocatore importantissimo per noi. Castrovilli invece oggi ha avuto un attacco influenzale. Vediamo se potremo contare anche su di lui. Anche Patric non tornerà prima della settimana prossima. Si cresce in queste partite. A parte Pedro, non abbiamo giocatori che hanno già fato 300 partite. Abbiamo portato dentro giocatori che devono imparare a sentire lo spessore di queste gare senza avere mai paura".

"Stiamo lavorando sulla mobilità e sulla capacità di muoversi anche fuori posizione. Abbiamo giocatori con questa attitudine e ci lavoriamo sopra. L'importante è non perdere mai fiducia. Avere diverse possibilità può mettere in difficoltà l'avversario. Per questa partita sicuramente porteremo dentro Hysaj e Basic che lavorano con noi da mesi e ci hanno dato una grande mano. Siccome abbiamo qualche defezione, sfruttiamo l'apertura che ci dà il mercato per fare questo piccolo cambiamento nelle liste per il momento. Tavares ha grande capacità nelle giocate offensive. A volte vengono a volte no. Ma non è che pu fare 6 assist a partita. Lui deve giocare con spensieratezza. La sua abilità sta anche nella capacità di prendersi dei rischi".