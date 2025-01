Roma-Lazio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Il derby si avvicina e nella Capitale non è mai una partita come le altre. Laarriva con 15 punti di vantaggio (non era mai successo) e ladopo il buon punto contro il Milan spera di trovare il secondo successo di fila nella stracittadina. I giallorossi l’altro giorno hanno aperto l’allenamento a circa 3000 tifosi. Farà la stessa cosa la Lazio alla vigilia. Stadio completamente sold out e si torna a giocare in notturna dopo 6 anni. Ranieri ha il dubbio-El Shaarawy, mentre Baroni pensa di partire con Isaksen dal 1'.

: Roma-Lazio: domenica 5 gennaio: 20.45: Dazn: Dazn): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.. Baroni: Ranieri deve rinunciare ancora una volta a Cristante. Il rientro del centrocampista è fissato per metà gennaio. Dovbyk dopo aver saltato l’allenamento di due giorni fa è tornato in gruppo e ci sarà al derby. Diverse assenze per Baroni: out Pedro, Noslin e Vecino. Sperano di riuscire a strappare almeno la convocazione Patric e Lazzari.

il derby è un'esclusiva DAZN: per vederlo in tv occorrerà scaricare l'app su una smart tv compatibile, oppure utilizzare: il TIMVISION Box, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora console PlayStation e XBox: la partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.