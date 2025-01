Lazio, c'è l'offerta per Casadei. E intanto spuntano anche altri profili per il centrocampo

Getty Images

La notizia la riporta questa mattina il Corriere dello Sport. La cifra è quella richiesta dai londinesi, i quali però devono fare bene i conti perché per regolamento vigente in Inghilterra possono fare solamente un altro prestito in questa stagione e quello del centrocampista ex primavera dell'Inter chiuderebbe la strada quindi ad altre eventuali operazioni simili. A Formello attendono una risposta e sono aperti a trattare per definire i dettagli della formula, forti del fatto che il ragazzo preferirebbe la Capitale come destinazione, rispetto a Torino (anche i granata si sono mossi concretamente per avere il cartellino dell'azzurro Under 21) o Monaco (il club del Principato potrebbe però pagare cash in un'unica soluzione).

Nel frattempoper trovare "il profilo giusto" e regalare a Baroni un rinforzo a centrocampo. Lo stesso CorSport spiega infatti che la Lazio ha messo gli occhi su tre calciatori, due dei quali giocano in Italia. Uno èclasse 2004 del Bologna, dove però sta trovando meno spazio di quanto si aspettasse quest'anno. L'altro è, 2002 del Venezia di cui è uno dei giocatori chiave quest'anno. Con i lagunari che navigano però in cattive acque ogni scenario di mercato sembra possibile in queste settimane. Terzo candidato èex Venezia e acquistato sei mesi fa dal Lione, ma deluso fin qui della sua esperienza in Ligue 1. Solo sondaggi per ora, ma i biancocelesti, nonostante le parole del direttore sportivo pochi giorni fa, vogliono provare fino all'ultimo a trovare una pedina ideale da aggiungere alla rosa per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione.