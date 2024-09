Lazio, Baroni: "Penalizzati dagli episodi. Il secondo rigore va contro lo spirito del gioco"

Getty Images

L'allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 2-1 subita in rimonta e con due rigori concessi e trasformati dalla Fiorentinaai quando una squadra fa più possesso, tiri, entrate in area di rigore"."Ho fatto più di 1000 partite. Queste sono situazioni contrarie allo spirito del gioco. Un giocatore non può nemmeno più tentare di coprire un cross. Ho una grande passione, guardo tante partite e non vedo mai episodi così. Mi dispiace. Dobbiamo modificare anche noi il modo di difendere e stare in area di rigore. Ho parlato di spirito in questo senso".

"Anche sul primo Gudmundsson ha già spostato la palla, non è un pestone cattivo di Guendouzi. È una situazione al limite. Cerchiamo di proporre spettacolo ma lasciamo che ci sia in campo. Però questo è un mio pensiero. Si può sbagliare tutti ma se si va verso questa direzione diventa difficile per noi allenatori dire ai nostri giocatori come comportarsi. Guendouzi leva il piede, il pallone era stato già giocato”.“Abbiamo degli arbitri bravissimi ma queste sono situazioni che veramente ci mettono in difficoltà. Non è una polemica, ma se voglio una squadra aggressiva gli dico di andare forte. Per me viene richiesto un calcio di aggressione. Se devo dire di andare piano mi diventa difficile. È semplicemente una constatazione".

“In alcune situazioni ci vuole maggiore determinazione ma la troveremo. La squadra gioca e crea. È chiaro che dobbiamo portare i giocatori a chiudere l’azione e attaccare meglio la porta. Non sono preoccupato ma amareggiato per questi episodi, che ci penalizzano al di là del merito di quello che abbiamo visto sul campo”.