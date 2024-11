Lazio, Baroni: "Rinnovo? Non voglio commentare. Vincere l'Europa League sarebbe un sogno. La squadra ci crede"

Getty Images

Intervista a Radio Anch'Io Sport per. Il tecnico della, dopo che ieri si è diffusa la notizia dell' intenzione di Lotito di proporgli già il rinnovo e prolungamento di contratto, ha detto: "Non voglio neanche commentare quello che è stato scritto. L'unica cosa che faccio è pensare a dare tutto, per il resto ci saranno tempi e modalità per valutare tutto".I risultati positivi della squadra biancoceleste, sotto la sua guida da pochi mesi, sono però davanti agli occhi di tutti: "Ho trovato, strutturata con competenze di primo livello e questo è stato un aspetto di grande crescita per me, che mi ha agevolato tantissimo. Altra cosa Importante inoltre è stata l'aver trovato dei. La loro disponibilità è stata fondamentale. Abbiamo subito condiviso il nostro obiettivo e i nostri principi, tra i cambiamenti che volevamo portare e ciò che volevamo tenere".

Baroni si è soffermato a parlare anche dei singoli elementi della rosa biancoceleste di quest'annno. Dall'alternanza dei portieri, ragionata in base al momento, per un ruolo così delicato, e non stabilita a priori, tenendo comunque conto sempre delle gerarchie, fino alla revitalizzazione di un campione come Pedro, che a metà della stagione scorsa sembra essersi spento, avvicinandosi a grandi falcate al tramonto della sua carriera (visti anche i 37 anni compiuti quest'anno). La responsabilizzazione di Zaccagni come capitano, la crescita di Rovella e il lancio dei nuovi arrivi fa tutto parte del percorso di rinnovamento e di crescita che la società ha deciso di affidargli come guida tecnica. E visto l'andamento perfetto fin qui in particolare in Europa League, in molti stanno iniziando a fantasticare sul traguardo finale. A riguardo però Baroni vuole far tenere a tutto il mondo Lazio i piedi per terra: "Vogliamo sicuramente far bene. In questo momento siamo davanti a squadre incredibili e ci vorremmo rimanere. Abbiamo delle partite importanti e; ma io, più che guardare l'obiettivo,Non dobbiamo pensare di avere l'obbligo di conquistare qualcosa. Ora inizia la fase più difficile e dobbiamo affrontarla con forza".